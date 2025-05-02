Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

В Костроме прошли Всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою, посвященные памяти Мастерс спорта России Г. Р. Айвазяна.



За победу боролись порядка 500 юношей и девушек 12-17 лет из 24 регионов страны



Спортсмены сборной команды Тульской области показали следующие результаты:

1 место — Иван Борискин в. к., 41 кг

1 место — Захар Легостаев в. к., 48 кг

3 место — Трофим Зайцев в. к., 35 кг

3 место — Степан Варенов в. к., 67 кг



