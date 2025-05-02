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Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Ребят подготовили — Андрей Щербинин и Джавид Ахадов.

В Костроме прошли Всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою, посвященные памяти Мастерс спорта России Г. Р. Айвазяна.

За победу боролись порядка 500 юношей и девушек 12-17 лет из 24 регионов страны

Спортсмены сборной команды Тульской области показали следующие результаты:
1 место — Иван Борискин в. к., 41 кг
1 место — Захар Легостаев в. к., 48 кг
3 место — Трофим Зайцев в. к., 35 кг
3 место — Степан Варенов в. к., 67 кг

 

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Автор:
сегодня, в 18:01 +2
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