В Костроме прошли Всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою, посвященные памяти Мастерс спорта России Г. Р. Айвазяна.
За победу боролись порядка 500 юношей и девушек 12-17 лет из 24 регионов страны
Спортсмены сборной команды Тульской области показали следующие результаты:
1 место — Иван Борискин в. к., 41 кг
1 место — Захар Легостаев в. к., 48 кг
3 место — Трофим Зайцев в. к., 35 кг
3 место — Степан Варенов в. к., 67 кг
Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Ребят подготовили — Андрей Щербинин и Джавид Ахадов.
В Костроме прошли Всероссийские соревнования «Победа» по рукопашному бою, посвященные памяти Мастерс спорта России Г. Р. Айвазяна.
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