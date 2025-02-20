  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Еще один автобус улетел в кювет. Теперь в Ясногорском районе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Еще один автобус улетел в кювет. Теперь в Ясногорском районе
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Еще один автобус улетел в кювет. Теперь в Ясногорском районе

Прокуратура начала проверку по факту содержания дорог в зимний период.

В Ясногорском районе автобус, перевозящий работников одного из предприятий региона, улетел в кювет. ДТП случилось сегодня, 20 февраля, на трассе Н. Клейменово — Ясногорск — Мордвес. 

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Участники ДТП — ПАЗ и Hyundai Solaris. Подробности уточняются. 

photo_2025-02-20_11-36-38.jpg

Прокуратура Ясногорского района проверяет исполнение законодательства, регламентирующего содержание автомобильных дорог в зимний период.

«Также прокуроры дадут оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства, регламентирующего правила перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, 19 февраля, вечером, в тульском селе Частом на Епифанском шоссе автобус с пассажирами улетел в кювет. По факту ДТП прокуратура Тульской области также организовала проверку. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:52 +1
Другие статьи по темам
Место
Ясногорский район
Прочее
автобускюветДТПтульская Госавтоинспекцияпрокуратура Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Паркинг: ваш личный биткоин под капотом
Паркинг: ваш личный биткоин под капотом
В Кимовском районе водитель фургона погиб в ДТП с фурой
В Кимовском районе водитель фургона погиб в ДТП с фурой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.