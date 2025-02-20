Еще один автобус улетел в кювет. Теперь в Ясногорском районе

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура начала проверку по факту содержания дорог в зимний период.

В Ясногорском районе автобус, перевозящий работников одного из предприятий региона, улетел в кювет. ДТП случилось сегодня, 20 февраля, на трассе Н. Клейменово — Ясногорск — Мордвес.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Участники ДТП — ПАЗ и Hyundai Solaris. Подробности уточняются.

Прокуратура Ясногорского района проверяет исполнение законодательства, регламентирующего содержание автомобильных дорог в зимний период.

«Также прокуроры дадут оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства, регламентирующего правила перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 19 февраля, вечером, в тульском селе Частом на Епифанском шоссе автобус с пассажирами улетел в кювет. По факту ДТП прокуратура Тульской области также организовала проверку.