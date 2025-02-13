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Центральную Россию накроют снегопады
Фото Алексея Пирязева.

Центральную Россию накроют снегопады

Синоптики предупредили также о похолодании.

С севера в Россию прорывается холодный атмосферный фронт, который к выходным принесет снегопады и похолодание. Уже в субботу вне зоны ненастья останутся только крайний север европейской части страны, большая часть Поволжья и отчасти южные регионы. 

— Нас ждёт настоящий ренессанс русской зимы, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В пятницу к вечеру в Центральную Россию начнут прорываться снеговые облака атмосферного фронта, а в полной мере ненастье проявится в выходные. Вместе с этим вторжением придет похолодание — до −6…−8°.

Несмотря на снегопады, прирост снежного покрова в различных регионах будет значительно отличаться. 

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сегодня, в 19:47 +4
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