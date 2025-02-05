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Мать пострадавшего в жестком ДТП на Калужском шоссе мальчика ищет записи с видеорегистраторов
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Мать пострадавшего в жестком ДТП на Калужском шоссе мальчика ищет записи с видеорегистраторов

В аварии получили травмы пять человек.

1 февраля у нового онкоцентра столкнулись Suzuki Vitara и Lexus. Всего в аварии пострадали пять человек: 49-летний водитель Suzuki, его пассажир — 12-летний мальчик, 35-летний водитель Lexus и его пассажиры — 55-летняя женщина и 78-летний мужчина. Всех с травмами госпитализировали. 

Как рассказала Myslo Ольга, в их машине — Suzuki — ехал ее отец и двое детей. Отец попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, старший сын — в реанимации с переломом бедра, сотрясением, а вот младший, к счастью, не пострадал. 

— Даже не знаю, что делать. Пока ищем очевидцев аварии. Не знаю, кто ехал в том «Лексусе». Для меня сейчас главное, чтобы сын и отец поправились, — отметила Ольга. 

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В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники тульской Госавтоинспекции. Если у вас есть записи регистратора или вы являетесь очевидцем происшествия, звоните по номеру 8 910 150-11-99 (Ольга). 

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Автор:
сегодня, в 10:53 +4
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