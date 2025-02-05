За год Тульская область заняла 1-е место по темпам снижения количества погибших на пожарах в Центральном федеральном округе. Число погибших на пожарах людей, в сравнении с 2023 годом, снизилось более чем на 26,4%, а с 2019 года — на 43,6%.
Проводимая сотрудниками МЧС России профилактическая работа позволила за последние 5 лет снизить количество произошедших пожаров на 38,7%, а число травмированных на них людей — на 43,2%.
Фото ГУ МЧС по Тульской области.
Тульскую область назвали лидером в ЦФО по снижению количества погибших на пожарах людей
Их число снизилось на 26,4% по сравнению с 2023 годом.
За год Тульская область заняла 1-е место по темпам снижения количества погибших на пожарах в Центральном федеральном округе. Число погибших на пожарах людей, в сравнении с 2023 годом, снизилось более чем на 26,4%, а с 2019 года — на 43,6%.
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