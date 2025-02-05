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Тульскую область назвали лидером в ЦФО по снижению количества погибших на пожарах людей 
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Тульскую область назвали лидером в ЦФО по снижению количества погибших на пожарах людей 

Их число снизилось на 26,4% по сравнению с 2023 годом.

За год Тульская область заняла 1-е место по темпам снижения количества погибших на пожарах в Центральном федеральном округе. Число погибших на пожарах людей, в сравнении с 2023 годом, снизилось более чем на 26,4%, а с 2019 года — на 43,6%. 
 
Проводимая сотрудниками МЧС России профилактическая работа позволила за последние 5 лет снизить количество произошедших пожаров на 38,7%, а число травмированных на них людей — на 43,2%. 
 
 

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Автор:
сегодня, в 11:06 +1
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