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В Тульской области за сутки потушено четыре пожара
Фото МЧС.

В Тульской области за сутки потушено четыре пожара

К счастью, пострадавших нет.

В деревне Нестерово Одоевского района загорелась баня. От МЧС России работало 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Баня сгорела полностью. Пострадавших нет.   

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На улице Советской в поселке Приупский Киреевского района произошло возгорание в квартире на втором этаже жилого дома. Пожар ликвидировали 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Пострадавших нет.  

На улице Машиностроителей в Ясногорске загорелась квартира на третьем этаже. На пожаре работало 5 огнеборцев и 3 единицы техники. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратов. Эвакуировано 9 человек. Пострадавших нет.   

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На улице Баташевской в Туле произошло возгорание в гараже с автомобилем. От МЧС России работало 18 огнеборцев и 4 единицы техники. Гараж и автомобиль выгорели полностью. Пострадавших нет.   
  
Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации 2 ДТП: в Ясногорском и Щекинском районах.  

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