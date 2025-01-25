В Тульской области за сутки потушено четыре пожара

Фото МЧС.

В деревне Нестерово Одоевского района загорелась баня. От МЧС России работало 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Баня сгорела полностью. Пострадавших нет.





На улице Советской в поселке Приупский Киреевского района произошло возгорание в квартире на втором этаже жилого дома. Пожар ликвидировали 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

На улице Машиностроителей в Ясногорске загорелась квартира на третьем этаже. На пожаре работало 5 огнеборцев и 3 единицы техники. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратов. Эвакуировано 9 человек. Пострадавших нет.





На улице Баташевской в Туле произошло возгорание в гараже с автомобилем. От МЧС России работало 18 огнеборцев и 4 единицы техники. Гараж и автомобиль выгорели полностью. Пострадавших нет.



Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации 2 ДТП: в Ясногорском и Щекинском районах.