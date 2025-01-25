Все по-новому: в Туле открылся Тульский областной центр молодежи

Фото Алексея Пирязева.

В рамках капитального ремонта были заменены все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности. Сохранен фасад и внутренняя отделка в стиле сталинского ампира.

Отремонтирован концертный зал на 795 мест с балконом. В нем сохранен классический интерьер. Обновлены балетные и колонный залы.

В обновленном центре появились три больших мультимедийных зала, арт — резиденция «ДКЖ», штаб «Движения первых».

Отремонтированное здание областного центра молодежи призвано объединить молодежные направления и инициативы в одном месте, стать единым центром — точкой притяжения и вместе с тем ресурсной базой для молодежи региона.

Вячеслав Родионов, директор Тульского областного центра молодежи:

— С 2017 года в этом историческом здании — ДКЖ им. Ленина — располагается центр молодежи. Хочется остановиться и все рассматривать: лепной потолок, стены, вестибюль…

Отмечу, что концертный зал будет работать для всех, здесь могут проходить концерты, спектакли и другие активности.

На территории центра будет работать арт-резиденция «ДКЖ», сюда входят кафе, ресепшн, коворкинг. Ребята смогут делиться своими инициативами, это может быть театр, вокал, урбанистика, художественное искусство.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил важность молодежи в развитии региона и подчеркнул, что Правительство области будет делать всё, чтобы создать комфортные условия для раскрытия их потенциала.

— Теперь это современное пространство, где молодежь может найти занятие по душе, общаться, учиться, развиваться, проводить свободное время. И таких мест в нашем регионе со временем становится только больше, — отметил губернатор. — Надеюсь, вам здесь будет комфортно и интересно. Ну, а мы постараемся сделать все для того, чтобы Дом молодежи развивался, жил своей богатой интересной жизнью.

Поздравляю вас с Днем студента! У вас сейчас самое удивительное время. Вы молоды, красивы, полны энергии, и я от всей души желаю, чтобы эта энергия была направлена в позитивное и правильное русло.

Вам всё интересно – есть ощущение, что можно свернуть горы. И оно на самом деле вас не обманывает. Потому что именно сейчас перед вами открыты все дороги. У вас есть возможность выбрать, по какому жизненному пути идти дальше. Вы – будущее нашей страны. Ваши знания и навыки уже совсем скоро будут определять, какой она будет. Своим усердием в учёбе, участием в научных проектах, общественных инициативах вы закладываете основу для будущих успехов, которые могут изменить облик Тульской области и всей России. Желаю Вам не уставать в поисках знаний, быть целеустремленными, творческими и умными

Глава региона наградил отличившихся студентов Благодарностями Губернатора Тульской области.



Ксения Линник получила благодарность за вклад в развитие молодежной политики на территории Тульской области.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров также поздравил студентов с праздником и отметил достижения региона в сфере молодежной политики.

Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов поблагодарил Дмитрия Миляева и Правительство региона за новый дом для «Движения первых».

Что говорят студенты

Ингрид Мануель приехала учиться в Тулу из Анголы. Ингрид учится на шестом курсе медицинского института ТулГУ. Она — будущий торакальный хирург.

— Это очень крутое место и крутое мероприятие. У нас в Анголе нет такого праздника для студентов. Но благодаря тому, что я учусь в России, я уже шесть лет его праздную. У меня не так много русских друзей в Туле, но когда я вернусь в Анголу, буду по ним скучать.

Любовь Логунова, магистрант второго курса ТГПУ, изучает разработку цифрового образовательного контента:

— В 2018 году в здании ДКЖ я проходила защиту по культурным проектам по добровольчеству. Тогда я побывала здесь впервые. Здание было серым, мрачным и немножечко блуждающим. Сейчас здесь приятно находиться, все красочно, в молодежном стиле. Интересно будет наблюдать, как это все будет развиваться, какие площадки будут функционировать на постоянной основе, как вообще дальше будет складываться жизнь этого центра. А еще меня поразило огромное граффити на стене, а справа — дверь, которую мало кто замечает. А там — комната вожатского мастерства, ее сразу и не заметишь!

Игорь Черняев, студент факультета психологии ТГПУ, участник студенческий педагогический отряд «Лев»:

— Эмоции невероятные! Когда заходишь — как будто это совершенно другое здание. Я здесь ни разу не был и сегодня приятно удивлен. Мне очень нравится, что у нас в регионе сейчас появляются такие пространства для молодежи, где они могут развиваться, собираться вместе, обсуждать какие-то инициативы. У нас есть своя комната, где мы можем собираться педагогическими отрядами. Все здорово!

Также в этот день прошла встреча по развитию молодежной политики в Тульской области. На ней обсудили проведение международного форума «Инженеры будущего», работу «Движения первых» и итоги конкурса «Регион для молодых».

«Инженеры будущего» в этом году также пройдут в Тульской области. Будет организована культурная, спортивная и деловая программы, участников ждут выездные экскурсии на промышленные предприятия и в значимые выставочные комплексы и музеи Тульской области. Количество участников, спикеров и гостей составит около 1500 человек.

В «Звёздном» во время проведения «Инженеров будущего» будет организована инженерная смена для подростков. Формат профильных смен предполагает проведение мероприятий, способных раскрыть творческий, интеллектуальный или спортивный потенциал каждого ребёнка, — встреч с инженерами, учёными, музыкантами и спортсменами.

Напомним, что Тульская область три года подряд побеждает в конкурсе «Регион для молодых». Благодаря этому в регионе развивается инфраструктура. Так в Тульской области открыли пять современных молодежных центров, а в этом году планируется открыть еще два. Пространства для молодежи появляются по всему региону. В этом году Тульская область также примет участие в конкурсе.

— С каждым годом мы набираем темпы в реализации молодёжной политики, входим в федеральную повестку. Сегодня Тульская область занимает второе место в России в своей группе по итогам мониторинга реализации молодёжной политики, который ежегодно проводит Росмолодёжь. Мы открыты к сотрудничеству и готовы к участию в федеральных проектах, — отметил Дмитрий Миляев.