«Учиться и пробовать себя во всем»: чем живут тульские студенты

Фото Дмитрия Дзюбина и из личных архивов героев публикации.

День студента отмечают 25 января. Myslo поговорил со студентами и узнал, что будущие профи считают самым важным в этот яркий период своей жизни.



Анастасия Куликова, 21 год,

журналистика, 4-й курс, ТулГУ

— Почему ты выбрала именно журналистику?

— Я хотела, чтобы будущая профессия была интересной, динамичной и интеллигентной. У меня уже имелся опыт работы с текстами, поэтому я решила, что журналистика прекрасно мне подойдет.

Только все еще непонятно, подхожу ли ей я.

После окончания школы сразу подала документы в ТулГУ, неплохо написала вступительные экзамены и спокойно ждала списков. Другие города не рассматривала. Мне казалось, что для начала можно получить «корочку» в Туле, а потом, когда окрепну в профессиональном и финансовом плане, пойти за вторым высшим или закончить магистратуру где-нибудь в другом городе.

Я придерживаюсь мысли: «Где родился, там и пригодился». Поэтому раз уж я учиться осталась в своём городе, то и с работой здесь тоже повезет. Уехать всегда можно, а вот стать по-настоящему хорошим региональным журналистом — это задачка посложнее и интереснее будет.

— У тебя довольно плотный график. Как тебе удается сохранять силы и мотивацию?

— Если не сейчас, то когда? В том, что я буду заниматься чем-то активным в универе, я не сомневалась. Страшно было представить, что мои студенческие будни будут проходить в зубрежке и ограничиваться маршрутом «дом—пары—дом».

Мне со школы нравилось делать своими руками декорации, ставить танцевальные номера, вести праздники. А университет, в частности профсоюз, дал возможность доказать самой себе, что это все небесполезные умения — они дарят мне и моей команде незабываемые моменты!

Отсюда мотивация и желание. На самом деле, когда я делаю какую-то работу как редактор студенческого журнала «Импульс», организатор или ведущая, я отдыхаю! Пусть не физически, но морально я кайфую. Ведь если не любить то, чем занимаешься, и делать через силу, то к чему это все?

— Ты уже проходила профессиональную практику. Поменялись ли твои представления о профессии, когда ты перешла от теории к действиям?

— Конечно, я сильно романтизировала эту профессию. Но, придя в первый раз в редакцию, поняла, что там трудятся точно такие же работяги. С практикантами-прилипалами им возиться не сильно хотелось — и так уйма работы. Тогда я поняла: если не буду первой проявлять инициативу, толкового журналиста из меня не выйдет!

Буду пробовать работать в редакции, может, даже и не в одной! Начну с печатных СМИ.

Спустя четыре года учебы у меня еще остались силы на магистратуру на любимой кафедре, а дальше — вперед во взрослую жизнь!

Самое важное в студенческой жизни — это время.

Время, чтобы прикинуть планы на будущее. Найти классных ребят и завязать дружбу на всю жизнь. Побыть самыми умными — как говорила наш куратор Татьяна Борисовна Богатырева, «умнее, чем сейчас, мы уже не будем». Попробовать себя везде, где нужно показать таланты.

А еще студенчество — это шанс побыть «маленьким взрослым», продлить юношество совсем ненадолго и нажить теплые воспоминания, о которых с гордостью и улыбкой будешь рассказывать внукам!



Абдулкарим Томас Рамадани, 31 год,

2-й год ординатуры, ТулГУ

— Почему ты решил обучаться здесь, в Туле?

— Я родом из Объединенной Республики Танзания, что в Восточной Африке. Учиться в России я решил потому, что хотел получить новый опыт — было интересно познакомиться с местной культурой и традициями. А в Туле я уже бывал в 2019 году.

Родные не были против — наоборот, восприняли мои намерения положительно и дали все благословления.

Сейчас я живу в общежитии и работаю.

— Почему именно медицинская специальность?

— Мне нравится мысль о том, что я могу спасать человеческие жизни. Поэтому я хотел бы посвятить этому делу всю жизнь.

— Что тебя удивило по приезде в Тулу больше всего? Чем местные нравы и образовательный процесс отличаются от тех, что приняты в твоей родной стране?

— Я был очень удивлен, что курящие подростки здесь — повсеместная норма. В моей стране родители учат детей, что курение — вредная привычка, и строго-настрого запрещают курить. Хотя по-прежнему минимальный процент курящих подростков составляет около 10%.

Конечно, учебный процесс сильно отличается. Например, в университете и больницах доступны современные инструменты по сравнению с нашими.

— Ты сталкивался с проблемами из-за языкового барьера?

— Да, но я общаюсь не только с соотечественниками, но и с местными жителями. В основном у меня хорошие отношения с преподавателями и студентами, но, конечно, не со всеми.

Иногда люди довольно грубо разговаривают друг с другом и порой даже кричат — у нас так не принято. Но мы, иностранцы, находимся здесь временно с разными целями: одни — ради учебы, другие приехали как туристы и т. д.

Так что претензии, как мне кажется, прозвучат так, будто мы заявляем о своих правах на дом. В чужой стране это совершенно невозможно.

Поэтому большее, что мы можем сделать, это приспособиться к здешним традициям и самое главное — проявить терпимость.

— Как считаешь, что самое важное в студенческой жизни?

— В настоящее время самое важное — завершить обучение. В будущем я хочу работать по специальности на родине.



Вероника Санина, 19 лет,

реклама и связи с общественностью, 2-й курс, ТулГУ

— Почему ты решила обучаться по этой специальности?

— Потому что работа творческая и связана с коммуникацией с людьми. В будущем я планирую трудоустроиться по специальности.

— Что заставило тебя пойти работать? Как тебе удается совмещать работу — а то и две — с очной формой обучения?

— Я устроилась на работу потому, что у меня было свободное время и желание стать более самостоятельной и независимой. Пойти работать было полностью моим решением.

Мастером маникюра я работаю с конца 10-го класса, а в кофейне я работала несколько месяцев во время летней сессии — сейчас подумываю вернуться.

Я очень легко совмещаю работу с очным обучением и активизмом — я возглавляю профбюро ИГСН (Институт гуманитарных и социальных наук. — Прим. ред.), потому что работаю во второй половине дня или в выходные. Мне очень нравится такой график, поэтому стараюсь успевать все. Конечно, иногда приходится жертвовать сном, но в целом спать успеваю.

Зачастую моими клиентками становятся девушки из моего университета и их знакомые. Большинство преподавателей не знают о том, что я работаю,

так что никаких привилегий в обучении у меня нет. Хожу на пары и сдаю работы, как все остальные.

Конечно, такая нагрузка влияет на мой образ жизни, но в общем и целом я справляюсь. Успеваю и с друзьями, и с семьей видеться. А что до хобби — это профком!

— Как твои родители относятся к твоей инициативности и плотному графику? Не боятся, что внеучебная деятельность помешает занятиям?

— Относятся хорошо! Они рады, что уже на втором курсе у меня такая насыщенная студенческая жизнь, и поддерживают все мои начинания.

Более того, мама сама помогла мне в 10-м классе оплатить обучение на мастера маникюра.

— Что же все-таки важнее для тебя: учеба или работа?

— Конечно, учеба и моя деятельность в первичной профсоюзной организации ТулГУ. Приоритет я отдаю именно этим сферам!



Екатерина Третьякова, 20 лет,

физическая культура и дополнительное образование, 3-й курс, ТГПУ им. Л. Н. Толстого

— Как началось твое увлечение спортом?

— Лет в 12 я стала играть с ребятами во дворе. Теперь занимаюсь им профессионально — выступаю за женскую сборную команду ТГПУ по мини-футболу.

В команду была записана автоматически, еще до поступления: мир женского футбола очень мал, и все тренеры и спортсмены друг друга знают.

— Выходит, специальность ты выбрала неслучайно...

— Да, это мечта детства. Всегда говорила: «Хочу быть как мой школьный учитель физической культуры». Как только закончу университет, точно пойду работать учителем!

— Со спортом у тебя все серьезно.

— Спорт для меня однозначно больше, чем просто хобби, и элемент здорового образа жизни.

Для меня спорт — это смысл жизни.

Я играю в футбол и вне вуза, но пока тренировки на паузе — были проблемы со здоровьем. Сейчас все в порядке!

— Расскажи о достижении твоей футбольной команды за те три года, пока ты в ней играла.

— В команде в основном играют студентки факультета физической культуры, но есть девочки и с других направлений!

Я учусь на факультете, где все студенты — спортсмены, поэтому считаю нашим долгом защищать честь университета, побеждая буквально везде и во всем!

Наша команда на протяжении этих трех лет постоянно занимает первые места в рамках соревнований среди вузов. В другие города пока не выезжали, но, думаю, все впереди!

Самое большое мое личное достижение — это выступление за Тульскую женскую команду ПФК «Арсенал». Мы выступали в Первой лиге и взяли почетное третье место! Благодаря этому я получила 1-й взрослый разряд.

Также за весь сезон мне удалось побывать в разных городах России. Самая запоминающаяся поездка — в Волгоград.

— Как ты думаешь, что самое главное в студенческой жизни?

— Студенческие годы — самые яркие. Именно во время обучения в университете нужно пробовать себя во всем — и в спорте, и в науке.

А особенно обучающимся Тульского государственного педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого, основанного в 1938 году, — вуз предоставляет множество возможностей, нужно ими пользоваться!



Амир Халяутдинов, 20 лет,

прикладная информатика в здравоохранении, 3-й курс, ТГПУ им. Л. Н. Толстого

— Почему ты решил поступить в тульский вуз?

— В моем родном городе Щекино всего три колледжа, но я хотел получить именно высшее образование. Поэтому поступил в ТГПУ — знакомые его очень хвалили.

Специальность я выбрал из интереса к сфере и ее перспективности.

— Ты сразу решил, что будешь ежедневно кататься из одного города в другой? Или рассматривал варианты жилья в Туле?

— Да, сразу. Общежитие никогда не рассматривал, потому что: а) щекинцам не дают места и б) я ценю личное пространство. Тем более у меня есть машина, которая досталась мне от мамы. На права я пошел учиться еще в школе и получил их на следующий же день после совершеннолетия. Официальный стаж — два года.

— Тебя не напрягает такой режим — ездить по шоссе изо дня в день? Сколько времени ты тратишь на дорогу?

— Я езжу на пары каждый день, и меня это не напрягает. Бывали моменты, когда все же приходилось ездить на общественном транспорте, — машина была на обслуживании.

Тогда мысли были только об одном — скорее бы обратно за руль!

Обычно путь занимает 30 минут, так что утомиться я не успеваю. Наоборот, получаю удовольствие от поездки — она дает отдохнуть от лишней суеты. Если опаздываю на пары, то могу и ускориться, где это позволяют правила дорожного движения. Но все равно лучше приехать на 1-2 минуты позже, нежели рисковать собой и другими участниками дорожного движения.

А какими студентами были вы, читатели Myslo? Делитесь воспоминаниями о голодных студенческих в комментариях!