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В Туле за кражу семилетней давности осудили бывшего работника кафе «Мама Миа»
Фото Артёма Жильцова

В Туле за кражу семилетней давности осудили бывшего работника кафе «Мама Миа»

В сентябре 2017 года он похитил из сейфа администратора заведения почти полмиллиона рублей.

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении Хакимова Ж. Р. Установлено, что в 2017 году мужчина работал в кафе «Мама Миа» на Красноармейском проспекте.

Ночью 13 сентября он разбил стеклянную дверь кабинета администратора заведения и забрал из сейфа выручку – 487233 рубля. Злоумышленнику удалось скрыться и через некоторое время покинуть страну.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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