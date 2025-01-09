Гибель тульского туриста в Грузии: названы имена убийц

Кадр из видео SHOT

Двое граждан Грузии, подозреваемые в нападении на владельца тульской фирмы Виктора Соловьёва, арестованы. Обвинения в убийстве, разбойном нападении и незаконном хранении оружия предъявлены 38-летнему Ревазу Пакелиани и 32-летнему Бежану Чкадуа. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Один из задержанных заявил в суде, что стрелял в мужчину целях самообороны якобы после того, как Виктор отказался отдать ему свой телефон.

Напомним, владелец тульской фирмы Виктор Соловьев был похищен двумя мужчинами в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди-Джвари. Позже его тело было обнаружено в реке Накра.