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Роспотребнадзор помог туляку взыскать с УК деньги за затопленную квартиру 

Роспотребнадзор помог туляку взыскать с УК деньги за затопленную квартиру 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области приняло участие в судебной защите прав потребителя при рассмотрении в суде гражданского дела по иску потребителя к ООО «Соседи».

Как следует из материалов дела, в результате неисправности течи крыши принадлежащая потребителю квартира, расположенная в многоквартирном доме, была повреждена. Обязанность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположена квартира потребителя, возложена на ООО «Соседи». Потребитель своевременно и в полном размере оплачивал коммунальные и иные платежи, в том числе и за содержание общего имущества.

По мнению потребителя, причиненный в результате затопления квартиры ущерб явился следствием неисполнения ООО «Соседи» обязанности по надлежащей эксплуатации и обслуживанию здания.

Потребитель обратился в адрес управляющей компании с требованиями возмещения убытков, которые не были исполнены. Тогда мужчина обратился в суд.

По итогам рассмотрения Пролетарский районный суд утвердил мировое соглашение между потребителем и ответчиком, в соответствии с которым управляющая компания обязуется выплатить потребителю денежные средства в размере 86 тысяч рублей.

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