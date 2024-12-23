На Щекинском шоссе автобус жестко столкнулся с иномаркой

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

На Щекинском шоссе под Тулой сегодня, 23 декабря, столкнулись автобус, следующий по маршруту № 114 Щекино — Тула, и Mazda. Легковушка от удара вылетела в кювет. У автобуса разбито лобовое стекло и присутствуют повреждения со стороны водителя.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель Mazda пострадал. В региональной Госавтоинспекции информацию пока не уточнили.

Как сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт», из-за ДТП в районе реки Воронки автобусы маршрута № 28 с п. Косая Гора следуют по изменённой схеме движения — по Орловскому шоссе.