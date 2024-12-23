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На Щекинском шоссе автобус жестко столкнулся с иномаркой
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

На Щекинском шоссе автобус жестко столкнулся с иномаркой

Из-за аварии автобусы маршрута № 28 отправили по Орловскому шоссе.

На Щекинском шоссе под Тулой сегодня, 23 декабря, столкнулись автобус, следующий по маршруту № 114 Щекино — Тула, и Mazda. Легковушка от удара вылетела в кювет. У автобуса разбито лобовое стекло и присутствуют повреждения со стороны водителя.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель Mazda пострадал. В региональной Госавтоинспекции информацию пока не уточнили. 

Как сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт», из-за ДТП в районе реки Воронки автобусы маршрута № 28 с п. Косая Гора следуют по изменённой схеме движения — по Орловскому шоссе.

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Автор:
сегодня, в 14:41 +2
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