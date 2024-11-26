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Силовики нагрянули с рейдом по нелегалам на сельхозпредприятие под Куркино

Силовики нагрянули с рейдом по нелегалам на сельхозпредприятие под Куркино

Из 50 иностранцев около половины оказались нарушителями.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кимовский» при силовой поддержке Росгвардии совместно с представителями общественности провели профилактический рейд в одном из сельхозпредприятий Куркинского района Тульской области.

Было проверено свыше 50 человек с целью установления законности их нахождения на территории Российской Федерации, а также выявления нарушений норм действующего законодательства.

В результате рейда составлено 25 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства РФ, установлено 13 иностранных граждан, находящихся на территории РФ незаконно и подлежащих выдворению.

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