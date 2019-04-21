Неизвестный поджег дом на улице Лескова в Туле: видео

Кадр из видео Елены Трошиной

Мужчина перебросил через забор три бутылки с горючей смесью.

Примерно в 4.00, в воскресенье, 21 апреля, неизвестный мужчина поджёг частный дом на улице Лескова в Туле. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Видео тулячка Елена Трошина разместила в соцсетях.

На записи видно, как поджигатель с большой сумкой подходит к забору домовладения, достаёт несколько самодельных «коктейлей Молотова», поджигает их и перебрасывает через забор, после чего убегает.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции «Центральный» в установленном законом порядке. Полицейские выясняют детали и обстоятельства произошедшего.