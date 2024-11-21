В Белевском районе женщина купила дом, чтобы варить наркотики: суд огласил приговор

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Из незаконного оборота изъяли больше 26 кг наркотической смеси.

В Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Приморского края. Ее признали виновной за незаконное производство наркотиков.

В октябре 2023 женщина, являясь членом организованной преступной группы, купила в Белевском районе дом с земельным участком и постройками, оборудовала там лабораторию по производству наркотических средств с целью их последующего сбыта. Из незаконного оборота изъяли свыше 26 кг смеси, содержащей наркотические средства.

Суд приговорил обвиняемую к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.