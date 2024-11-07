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Жительница Алексина полтора года скрывала убийство сына: расследование завершено

Жительница Алексина полтора года скрывала убийство сына: расследование завершено

Женщина задушила новорожденного и закопала труп в лесу.

В Алексине 43-летняя местная жительница обвиняется в убийстве новорожденного, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в феврале 2023 года обвиняемая дома родила здорового мальчика. Перерезав пуповину, женщина задушила сына и с помощью знакомых закопала труп в лесу. Отметим, что женщина не состояла на учете в медучреждении и не наблюдалась у врачей.

В сентябре 2024 года о произошедшем правоохранителям рассказала одна из знакомых обвиняемой. Женщину задержали, она признала вину и раскаялась. По информации Myslo, у обвиняемой есть дети, но она давно лишена родительских прав. 

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору.

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