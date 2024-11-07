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До конца года в Тульской области достроят две станции водоподготовки
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

До конца года в Тульской области достроят две станции водоподготовки

По словам чиновников, качественную воду получат до 94,2% жителей.

В 2024 году завершится строительство двух станций водоподготовки: в микрорайоне Горняк Богородицкого района и в поселке Красный Богатырь в Новомосковске.

— Обеспечение жителей качественной водой — один из приоритетов в нашей работе. Мы используем различные источники финансирования для строительства и модернизации необходимых объектов, — отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

К концу года качественную питьевую воду будут получать до 94,2% жителей региона, а в городах — до 99%. Пока эти показатели уже составляют 93,8% и 98,6% соответственно.

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Автор:
сегодня, в 15:02 0
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