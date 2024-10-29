Житель Узловой держал в плену любовницу и угрожал ей убийством: суд огласил приговор

В Узловой 34-летний мужчина признан виновным в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что с 1 апреля пьяный обвиняемый запер в своей квартире 43-летнюю любовницу. А когда та попыталась уйти, он пригрозил её ножом, заявив, что убьет, если она не будет его слушаться. Женщине удалось связаться со знакомой, которая вызвала на адрес полицию. Стражи порядка задержали мужчину и освободили женщину.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три с половиной года.



