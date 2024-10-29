В парке «Патриот-Тула» состоялась патриотическая акция «День призывника»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Акция проводится дважды в год – во время весеннего и осеннего призыва. С напутственным словом к молодым призывникам обратился глава администрации Тулы Илья Беспалов:

– Все мы знаем, как важно в определенные периоды жизни ставить интересы Родины выше собственных. И для юноши призыв в армию – именно такой период! Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в вооруженных силах, исполнив свой долг перед страной и семьей. Туляки всегда и везде несут службу достойно. Уверен, что для вас важно, что вы родом из города-героя Тулы, и свой воинский долг вы будете исполнять с честью, – сказал Илья Ильич.

Глава администрации посоветовал призывникам во время службы слушать своих командиров, стоять плечом к плечу с товарищами. Пожелал им через год вернуться домой возмужавшими и уверенными в себе.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. На срочную военную службу из Тулы планируют призвать более 400 человек. Проходить службу туляки будут, в основном, в воинских частях Московского военного округа.