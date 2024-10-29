В Суворове подросток насмерть забил 29-летнего мужчину

В Суворове 17-летний подросток обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, ночью 28 октября в квартире многоквартирного дома на улице Садовой обвиняемый поругался со своим 29-летним знакомым. Он несколько раз ударил потерпевшего, от полученных травм тот скончался.

В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

— Известно, что юноша состоял на учете в органах профилактики. Следствием также будет дана уголовно-правовая оценка бездействию должностных лиц органов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — добавили в пресс-службе СУ СКР.