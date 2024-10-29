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В Туле с 31 октября ограничат движение на Орловском шоссе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с 31 октября ограничат движение на Орловском шоссе

Все из-за дорожных работ на участке.

В Туле с 00.00 31 октября до 23.59 1 ноября на участке от дома № 4 до дома № 11 на Орловском шоссе ограничат парковку и движение автомобилей. 
 
Помимо этого, поменяется схема движения автобусов №34.

Автомобилистов просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты поездок.

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Автор:
сегодня, в 16:03 +1
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