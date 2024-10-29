В Туле с 31 октября ограничат движение на Орловском шоссе

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с 00.00 31 октября до 23.59 1 ноября на участке от дома № 4 до дома № 11 на Орловском шоссе ограничат парковку и движение автомобилей.



Помимо этого, поменяется схема движения автобусов №34.



Автомобилистов просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты поездок.