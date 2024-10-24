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В Заречье вандалы разгромили салон красоты: тулякам обещают вознаграждение за информацию о них

В Заречье вандалы разгромили салон красоты: тулякам обещают вознаграждение за информацию о них

Хулиганы, устроившие погром в LUNAMEL, попали на камеру видеонаблюдения.

19 октября около половины первого ночи на ул. Октябрьской, 11-б вандалы разгромили недавно открытый там салон красоты LUNAMEL — разбили входную группу.

— На самом деле, досталось не только нашему салону, — рассказал Myslo владелец LUNAMEL. — Распинали весь первый этаж. Мы написали заявление в полицию и обещаем анонимность и вознаграждение за информацию о личностях вандалов. Контакт в Telegram.

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Трое вандалов попали на камеру видеонаблюдения. Посмотрите видео, может быть, вы узнаете кого-то из нападавших?

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Автор:
сегодня, в 17:30 +1
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