В Узловском районе осудили двух мужчин за кражу с карты пенсионера больше 165 тысяч рублей

В Узловском районе осудили 22-летнего и 31-летнего мужчин за кражу с банковской карты пенсионера больше 165 тысяч рублей.
Злоумышленники вместе с пенсионером распивали алкоголь. В какой-то момент мужчины воспользовались моментов и украли карту у пожилого человека. Деньги с нее потратили на спиртные напитки и продукты.
— Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима каждому, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.