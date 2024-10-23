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В Узловском районе осудили двух мужчин за кражу с карты пенсионера больше 165 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Узловском районе осудили двух мужчин за кражу с карты пенсионера больше 165 тысяч рублей

Злоумышленники потратили деньги на спиртное и продукты.

В Узловском районе осудили 22-летнего и 31-летнего мужчин за кражу с банковской карты пенсионера больше 165 тысяч рублей. 

Злоумышленники вместе с пенсионером распивали алкоголь. В какой-то момент мужчины воспользовались моментов и украли карту у пожилого человека. Деньги с нее потратили на спиртные напитки и продукты.

— Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима каждому, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 12:02 +1
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