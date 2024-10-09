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В Туле начали консервировать фонтаны

В Туле начали консервировать фонтаны

Эти работы проводят осенью для сохранности фонтанных комплексов.

Работы ведутся на всех шести фонтанных комплексах города:

  • в сквере Тульского академического театра драмы,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • на мемориале «Защитникам неба Отечества»,
  • в скверах Л. Толстого и Октябрьском,
  • в сквере у монумента тулякам — Героям Советского Союза.

На объектах продувают систему водопровода, снимают насадки и форсунки, ставят заглушки, очищают и обезжиривают дно и боковые поверхности чаш от ила и извести, чистят фильтры и внешний трубопровод, демонтируют светильники, устанавливают каркас из брусьев, на котором монтируют укрывной материал.

Сейчас законсервированы фонтаны в сквере Тульского академического театра драмы, в сквере Л. Толстого и в сквере у монумента тулякам — Героям Советского Союза. Все работы планируют завершить до 1 ноября.
 

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