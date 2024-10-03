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Каждый третий туляк признался, что не носит с собой наличных денег
Фото: ru.freepik.com.

Каждый третий туляк признался, что не носит с собой наличных денег

Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше.

Количество туляков, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз, рассказали аналитики SuperJob. 

Около половины местных жителей обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины. Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (58% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (61%).

37% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% — более 20 тысяч. За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%.

Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (22%).
 

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Автор:
сегодня, в 09:20 +1
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