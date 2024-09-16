Левая Pepsi и сигареты: в Тульской области оперативники накрыли два нелегальных цеха по производству газировки и табака

В Чернском районе изготавливали поддельные газированные напитки известных производителей, а в Ленинском – «левые» сигареты.

Сотрудники подразделений экономической безопасности МВД России совместно с тульскими и брянскими коллегами ликвидировали цех по изготовлению контрафактных газированных напитков.



Производство обнаружено в Чернском районе Тульской области. В результате обысков изъяты две автоматизированные линии, более 100 тысяч бутылок с готовой продукцией, пустые пластиковые емкости, крышки и этикетки с брендами известных производителей.





В ходе дальнейшей работы оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с тульскими коллегами также пресекли нелегальное изготовление табачной продукции. На территории бывшего Ленинского района они обнаружили производственную линию, более 53 тысяч пачек готовой продукции, 65 тысяч неупакованных сигарет, 7,5 тонны табачного сырья, два миллиона акцизных марок, этикетки с незаконно нанесенными товарными знаками и фурнитуру.





Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 171.1 УК РФ. Полицейские устанавливают личности организаторов противоправной деятельности и их соучастников.