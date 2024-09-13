В Щекино подростку, сломашему ключицу на льду, выплатят 50 тысяч рублей

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Прокуратура Щекино провела проверку по факту обращения законного представителя несовершеннолетней, получившей травму в результате падения на скользкой дороге.

В МКУ «ЩГУЖиБ» не следили за соблюдением сроков и качеством выполненных подрядчиком работ по содержанию тротуара в сквере 40-летия образования Щекино. Зимой специалисты не чистили тротуары от снега и наледи. В результате 12-летняя девочка в декабре 2023 года поскользнулась на тротуаре и получила травму в виде закрытого перелома правой ключицы.

— С целью защиты интересов несовершеннолетней прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с муниципального учреждения компенсации морального вреда, которое удовлетворено, — сообщили в региональной прокуратуре.

Учреждение обязали выплатить несовершеннолетней 50 тысяч рублей.