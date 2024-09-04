В Донском мужчина пытался обокрасть пункт выдачи заказов: видео

Фото и видео пресс-службы Росгвардии Тульской области.

В Донском сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области задержали 42-летнего мужчину, который пытался обокрасть сетевой пункт выдачи заказов на ул. Октябрьской.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, экипаж группы задержания выехал по сигналу «Тревога» на охраняемый объект. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили следы взлома двери в складское помещение. В помещении находился и подозреваемый. Увидев сотрудников Росгвардии, он попытался скрыться с украденным.

Ранее судимого мужчину задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.