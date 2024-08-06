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В Туле стажер угнал автомобиль с автомойки

В Туле стажер угнал автомобиль с автомойки

Мужчина задержан, возбуждено дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился 44-летний местный житель. Мужчина заявил, что из помещения автомойки угнали его Renault Sandero. Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 36-летний житель Ставропольского края, который проходил стажировку на автомойке. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 

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