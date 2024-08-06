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Большинство тульских родителей поддержали идею тратить часть маткапитала на сбор детей в школу
Фото: ru.freepik.com.

Большинство тульских родителей поддержали идею тратить часть маткапитала на сбор детей в школу

16% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой.

В Туле 66% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу, рассказали аналитики Superjob.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение направлять неиспользованные остатки материнского капитала — до 10 тысяч рублей — семьям на сбор детей в школу. 16% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой: «Я потратила на ребенка уже 40000 и еще не все куплено».

Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей. Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал, — у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.


 

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Автор:
сегодня, в 11:40 −1
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