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В массовом ДТП на Калужском шоссе погибла 66-летняя женщина-медработник
Фото Артема Жильцова.

В массовом ДТП на Калужском шоссе погибла 66-летняя женщина-медработник

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В УМВД по Тульской области устанавливают причины массового ДТП, которое произошло сегодня, 31 июля, на Калужском шоссе. Стражи правопорядка принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, в районе онкоцентра столкнулись сразу 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. В ДТП погибла 66-летняя медработница — пассажирка медицинского УАЗа, водителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Также с различными травмами госпитализирован мужчина, управлявший автомобилем Tank.

Движение на участке затруднено. ДТП попало на видео регистратора

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сегодня, в 18:06 +1
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