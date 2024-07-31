В массовом ДТП на Калужском шоссе погибла 66-летняя женщина-медработник

Фото Артема Жильцова.

В УМВД по Тульской области устанавливают причины массового ДТП, которое произошло сегодня, 31 июля, на Калужском шоссе. Стражи правопорядка принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в районе онкоцентра столкнулись сразу 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. В ДТП погибла 66-летняя медработница — пассажирка медицинского УАЗа, водителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Также с различными травмами госпитализирован мужчина, управлявший автомобилем Tank.

Движение на участке затруднено. ДТП попало на видео регистратора.