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Убийство бизнесмена в Донском: обвиняемым продлили арест

Убийство бизнесмена в Донском: обвиняемым продлили арест

Еще на 2 месяца.

Сегодня, 31 июля, в Советском районном суде по ходатайству следователя СУ СКР была продлена мера пресечения трём молодым людям, которые обвиняются в убийстве и разбое, совершенном в начале июня в городе Донском.

Напомним, 2 июня в дежурную часть полиции обратилась жительница Новомосковска: женщина сообщила, что её отец уже несколько дней не выходит на связь. 59-летний Сергей Михалёв ещё 31 мая уехал из дома на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружат недалеко от деревни Фёдоровки Узловского района.

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Михалев-младший.

А чуть позже правоохранители сообщат о задержании предполагаемых убийц: 18-летнего сына погибшего и двух его подельников — 30-летнего и 20-летнего мужчин. Подробности этой истории здесь.

Суд удовлетворил ходатайство следователя: мера пресечения обвиняемым продлена до 3 октября. 

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сегодня, в 17:16 +1
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