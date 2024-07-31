Убийство бизнесмена в Донском: обвиняемым продлили арест

Сегодня, 31 июля, в Советском районном суде по ходатайству следователя СУ СКР была продлена мера пресечения трём молодым людям, которые обвиняются в убийстве и разбое, совершенном в начале июня в городе Донском.

Напомним, 2 июня в дежурную часть полиции обратилась жительница Новомосковска: женщина сообщила, что её отец уже несколько дней не выходит на связь. 59-летний Сергей Михалёв ещё 31 мая уехал из дома на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и исчез. Спустя двое суток изуродованный труп мужчины обнаружат недалеко от деревни Фёдоровки Узловского района.



Михалев-младший.

А чуть позже правоохранители сообщат о задержании предполагаемых убийц: 18-летнего сына погибшего и двух его подельников — 30-летнего и 20-летнего мужчин. Подробности этой истории здесь.

Суд удовлетворил ходатайство следователя: мера пресечения обвиняемым продлена до 3 октября.