В Новомосковске аферисты убедили женщину пополнить счета в онлайн-игре на 514 тысяч рублей

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64-летняя учительница из Привокзального округа Тулы попалась на уловку мошенников и перевела на «безопасный» счёт 3,3 миллиона рублей. Таким же образом лишился своих сбережений 54-летний житель Узловой, потеряв один миллион рублей. 58-летний уроженец Новомосковска лишился 732 тысяч рублей. 68-летний мужчина из Суворова — 730 тысяч рублей. 57-летняя жительница Белёва — 695 тысяч рублей. 65-летняя контролер из Советского округа Тулы — 542 тысячи 900 рублей. 49-летняя уроженка Привокзального округа Тулы из-за действий злоумышленников лишилась 523 тысяч рублей. 63-летняя пенсионерка из Пролетарского округа Тулы перевела аферистам 378 тысяч 400 рублей.

27-летней администратору медицинского учреждения позвонил якобы сотрудник портала «Госуслуги» и сообщил о несанкционированном доступе к её банковским счетам. Доверчивая девушка перевела 95 тысяч рублей на различные счета.

С 37-летней жительницей Новомосковска связались через Telegram и предложили помочь пополнить счета в онлайн-игре. Не догадываясь, что имеет дело со злоумышленниками, женщина перевела 513 тысяч 958 рублей на номера телефонов и банковские счета.

93-летняя пенсионерка из Советского округа Тулы попалась на уловку злоумышленников, действующих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Наивно доверясь звонившему, пожилая женщина собрала свои личные средства в размере 150 тысяч рублей и передала курьеру мошенников.

50-летней уроженке села Воскресенское Дубенского района неизвестный через мессенджер Telegram предложил возможность дополнительно заработать. Женщина внесла аванс в размере 114 тысяч рублей на различные банковские счета аферистов.

21-летней девушке из Центрального округа Тулы написал через мессенджер WhatsApp знакомый с просьбой одолжить денег в долг. Она перевела 38 тысяч 500 рублей на указанный им банковский счет. После перевода денег выяснилось, что аккаунт приятеля взломали и денег он не просил.

37-летняя жительница Киреевска захотела арендовать дом. Объявление она увидела на сайте бесплатных объявлений. Женщина внесла задаток в размере 7 тысяч рублей «арендодателю», после чего тот перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.