За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 26 пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

Двое из них ранее уже попадались полицейским подшофе, теперь им грозит уголовная ответственность.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 26 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

12 задержанных были пьяны, трое из них при этом не имели права управления транспортными средствами. Ещё 12 человек отказались от медосвидетельствования, среди них двое «бесправных». В отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах «пьяной езды», звоните по телефонам: