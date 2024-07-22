За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 26 пьяных водителей

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 26 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
12 задержанных были пьяны, трое из них при этом не имели права управления транспортными средствами. Ещё 12 человек отказались от медосвидетельствования, среди них двое «бесправных». В отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах «пьяной езды», звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.