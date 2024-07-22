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За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 26 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

За три дня тульские госавтоинспекторы задержали 26 пьяных водителей

Двое из них ранее уже попадались полицейским подшофе, теперь им грозит уголовная ответственность.

За минувшие пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области было установлено 26 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

12 задержанных были пьяны, трое из них при этом не имели права управления транспортными средствами. Ещё 12 человек отказались от медосвидетельствования, среди них двое «бесправных». В отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах «пьяной езды», звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.

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сегодня, в 08:00 +2
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Место
ТулаТульская область

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