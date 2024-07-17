С администрации Тепло-Огаревского района взыскали 90 тыс. рублей из-за травмы пенсионерки

По иску прокурора суд обязал администрацию возместить жительнице поселка Теплое компенсацию за моральный вред.

75-летняя пенсионерка обратилась в суд с целью защиты ее интересов в связи с получением травмы. В декабре 2023 года, переходя через дорогу, она поскользнулась и получила травму.

— Установлено, что МКУ МО Тепло-Огаревский район «Спецслужба» в нарушение законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности ненадлежащим образом осуществило содержание в зимний период автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул. Бутырской, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выступая в защиту интересов заявительницы, надзорный орган внес руководителю казенного учреждения представление, обратился в суд с иском, который удовлетворили.



С администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район, не осуществившей должный контроль за работой подведомственного учреждения, в пользу пенсионерки взыскано 90 тысяч рублей.