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Туляку грозит лишение свободы за долг перед дочерью в 160 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Туляку грозит лишение свободы за долг перед дочерью в 160 тысяч рублей

Мужчина намеренно не платил алименты.

Судебные приставы привлекли 40-летнего жителя Тульской области к уголовной ответственности. Мужчина не платил алименты своей несовершеннолетней дочери, сумма долга достигла 160 тысяч рублей. 

— Гражданин без уважительных причин не осуществлял выплат, в связи с чем судебные приставы привлекли должника к административной ответственности. Однако наказание в виде обязательных работ туляк не отбыл, попыток к официальному трудоустройству по-прежнему не предпринимал, имущества в собственности не имел, и алименты не выплачивал, — рассказали в региональном ведомстве. 

Тогда сотрудники уже завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь мужчине грозит арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до года.

Отметим, что за 5 месяцев 2024 года приставы возбудили 290 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов.
 

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Автор:
сегодня, в 15:25 +2
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