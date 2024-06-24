  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. У компании в Туле увели 51 млн через приложение: стали известны подробности дерзкой кражи - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
У компании в Туле увели 51 млн через приложение: стали известны подробности дерзкой кражи
ru.freepik.com

У компании в Туле увели 51 млн через приложение: стали известны подробности дерзкой кражи

Деньги вывели на карты физлиц в разных регионах страны и тут же сняли в банкоматах.

Ранее Myslo сообщал, что у тульской компании мошенники украли 51 млн рублей через приложение «Мой отпечаток». В пресс-службе областной прокуратуры рассказали подробности происшествия. 

На протяжении полугода каждая попытка сотрудников одной из местных компаний войти с рабочего компьютера в онлайн-приложение банка сопровождалась появлением баннера с предложением установить на корпоративный телефон мобильное приложение «Мой отпечаток». 

Реклама обещала обеспечить дополнительную гарантию безопасности при совершении операций по счетам организации. 

Несколько месяцев работники бухгалтерии игнорировали это предложение, однако в начале июня всё же повелись на маркетинговые уловки.

Через две недели после установки приложения на мобильный телефон при очередном входе в личный кабинет на сайте банка главный бухгалтер обнаружила, что с расчетных счетов организации, а также дочернего юридического лица за одну ночь были списаны все деньги — 51 млн рублей. 

— Согласно данным об операциях по счетам, все они в течение нескольких минут были перечислены на банковские карты более 40 физических лиц, зарегистрированных в различных регионах России, и практически сразу же обналичены путем снятия в банкоматах, — рассказали в прокуратуре. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере). 

Ведомство призывает граждан быть бдительными и не вестись на мошеннические схемы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:02 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аферистыкража
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Евросоюз ввел санкции против уроженцев Тульской области – SHAMAN'а и Ивана Охлобыстина
Евросоюз ввел санкции против уроженцев Тульской области – SHAMAN'а и Ивана Охлобыстина
В Заокском районе Chery улетел в кювет
В Заокском районе Chery улетел в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.