У компании в Туле увели 51 млн через приложение: стали известны подробности дерзкой кражи

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Деньги вывели на карты физлиц в разных регионах страны и тут же сняли в банкоматах.

Ранее Myslo сообщал, что у тульской компании мошенники украли 51 млн рублей через приложение «Мой отпечаток». В пресс-службе областной прокуратуры рассказали подробности происшествия.

На протяжении полугода каждая попытка сотрудников одной из местных компаний войти с рабочего компьютера в онлайн-приложение банка сопровождалась появлением баннера с предложением установить на корпоративный телефон мобильное приложение «Мой отпечаток».

Реклама обещала обеспечить дополнительную гарантию безопасности при совершении операций по счетам организации.

Несколько месяцев работники бухгалтерии игнорировали это предложение, однако в начале июня всё же повелись на маркетинговые уловки.

Через две недели после установки приложения на мобильный телефон при очередном входе в личный кабинет на сайте банка главный бухгалтер обнаружила, что с расчетных счетов организации, а также дочернего юридического лица за одну ночь были списаны все деньги — 51 млн рублей.

— Согласно данным об операциях по счетам, все они в течение нескольких минут были перечислены на банковские карты более 40 физических лиц, зарегистрированных в различных регионах России, и практически сразу же обналичены путем снятия в банкоматах, — рассказали в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере).

Ведомство призывает граждан быть бдительными и не вестись на мошеннические схемы.