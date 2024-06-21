В Белёве бродячая собака покусала ребёнка: администрация заплатит моральную компенсацию

Фото Алексея Пирязева.

Признать себя виновной администрация МО Белёвский район не захотела и попыталась оспорить решение. Но не вышло.

Суворовский районный суд обязал администрацию Белёвского района выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей родителям ребенка, которого укусила бездомная собака. 23 декабря 2023 года она напала и укусила за голень левой ноги, оставив множественные открытые раны.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции заключил: вред несовершеннолетнему был причинён в результате бездействия администрации Белевский район — она не обеспечила безопасность от нападения безнадзорных животных.

Чиновники с решением не согласились и подали апелляцию. Тульский областной суд решение суда первой инстанции признал законным и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.