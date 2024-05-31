Туляков приглашают стать волонтерами Всероссийского форума «Бирюса»

Добровольцы помогут организовать работу форума в течение четырех смен с 4 августа по 2 сентября.

Волонтеры будут заниматься аккредитацией участников, встречать и провожать гостей форума, помогать в организации мероприятий образовательной программы, техническом обеспечении и работе сервисных служб.

Работа некоторых служб начнется раньше форума, о чем члены волонтерского корпуса будут проинформированы дополнительно.

Волонтерский корпус формируется на конкурсной основе с учетом опыта кандидатов в организации массовых мероприятий.

Планируется, что в работе каждой смены примет участие 24 добровольца. Кандидаты могут выбрать одну или несколько смен. Особое внимание организаторы уделят кандидатам, готовым помогать в течение двух и более заездов.

Стать волонтером форума могут все желающие от 14 лет. Подать заявку можно на платформе «ДОБРО.РФ»

Также в этом году комплексная подготовка всероссийского волонтерского корпуса для форумов пройдет совместно с Ассоциацией волонтерских центров. Будет разработана программа обучения для волонтеров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучших волонтеров наградят на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.

