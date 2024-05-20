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Двойное убийство ради квартиры: туляка признали виновным и отпустили

Двойное убийство ради квартиры: туляка признали виновным и отпустили

Сегодня суд огласил приговор.

В Туле местный житель Андрей С. признан виновным в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление. 

Судом установлено, что летом 1999 года обвиняемый с потерпевшим договорились о продаже квартиры матери последнего с целью финансового обогащения, при этом женщина была против продажи жилья. Тогда обвиняемый и потерпевший решили продать квартиру на основании фиктивных документов и сделали поддельную нотариальную доверенность на сожительницу обвиняемого.

Летом 1999 года потерпевший, обвиняемый и его друг, находясь в частном доме, расположенном по улице Ствольной города Тулы, совместно распивали спиртные напитки, обсуждая возможность получить денежные средства с продажи вышеуказанной квартиры. В это время к ним прибыла мать потерпевшего, которая вступила с мужчинами в словесный конфликт на почве злоупотребления ими алкоголем, а также в связи с их желанием продать квартиру без ее согласия.

Тогда же мужчина, являющийся другом обвиняемого, в целях получения денежных средств с продажи указанной квартиры, ударил женщину молотком по голове в височную область, отчего наступила ее смерть. Затем обвиняемый, с целью извлечения материальной выгоды и получения денежных средств с продажи квартиры, задушил потерпевшего. Тела погибших обвиняемый вместе со своим другом закопали на придомовой территории указанного частного дома в Зареченском районе. Позднее квартиру потерпевших обвиняемый со своими знакомыми продал третьим лицам с помощью фиктивных документов.

Уголовное дело было возбуждено в 1999 году по факту безвестного исчезновения потерпевших, однако производство по делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего ответственности. Длительное время о местонахождении и судьбе матери и сына ничего не было известно.

Следователями и криминалистами регионального СК тщательно изучены материалы дела и подробно допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы с использованием современных возможностей. При содействии оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области достоверно установлена причастность обвиняемого к совершению убийства, им оказался местный житель Андрей С.

Привлечение к уголовной ответственности второго фигуранта, причастного к совершению убийства, не представляется возможным в связи со смертью последнего.

Приговором суда Андрею С. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Однако в связи с истечением сроков давности осужденный освобожден от отбывания наказания.

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