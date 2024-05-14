Два трупа в пикапе: в Туле начали вновь рассматривать дело помилованного из-за СВО бизнесмена

Мужчина был признан виновным и подал жалобу на приговор, вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился служить, не дождавшись результатов ее рассмотрения.

14 мая Тульский областной суд возобновил производство по уголовному делу в отношении Сергея Андреева, обвиняемого в двойном убийстве, поджоге автомобиля и краже (п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Возобновление рассмотрения дела стало возможным в связи с возвращением подсудимого с СВО.

Напомним, летом 2021 года сотрудники ДПС остановили на Иншинке Ford Ranger. За рулем его находился бизнесмен Сергей Андреев. При досмотре машины обнажили в салоне лопату, канистры с бензином и два обнаженных трупа, завернутых в одеяло. Андреев объяснил такой набор «багажа» тем, что случайно убил двух человек и теперь решил добровольно «сдаться» полиции.

По версии Андреева, 22 июня он охранял свой склад в деревне Беликово и случайно убил мужчин, которых принял за воров.

Обнаруженные в салоне пикапа трупы мужчин были без одежды и, вероятно, «случайно» изувечены: одной из жертв нанесли не менее 35 ударов, второй — не менее 78. Скончались они от травм головы и асфиксии.

Погибшие — жители поселка Рассвет 60-летний Николай Губарев и его 38-летний сын Алексей. Их автомобиль УАЗ нашли сожженным. Было возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

После ареста Андреев отказался от первоначальных показаний и воспользовался правом не свидетельствовать против себя самого, не отвечая на вопросы следователей.

Перед заседанием, где рассматривался вопрос об определении меры пресечения, бизнесмен заявил журналисту Myslo:

«Я виноват только в том, что оставил их на территории склада: я точно не убивал этих товарищей, но почти уверен, что знаю, кто это сделал. Могу сказать, что они не были такими законопослушными и добропорядочными, как считают их родственники, уж поверьте».

По версии родственников погибших и подтверждённой в ходе судебного процесса, Губаревы, которые были заядлыми охотниками, ночью 22 июня 2021 года колесили по Ленинскому району в поисках сбежавшего пса — гончей по кличке Гром. Вероятно, именно розыск собаки и привёл их на землю, принадлежавшую Сергею Андрееву: следы лап животного были обнаружены недалеко от его склада. Там они и наткнулись на засаду, организованную предпринимателем.

В 2022 году присяжные признали подсудимого виновным, но частично – лишь в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд определил ему срок наказания — 9,5 лет колонии. Бизнесмен отправился отбывать наказание, подав жалобу в Верховный суд. Пока шло рассмотрение ее Андреев осенью 2022 года вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отравился в зону СВО. Суд определил ему срок наказания — 9,5 лет колонии. Бизнесмен отправился отбывать наказание, подав жалобу в Верховный суд. Пока шло рассмотрение ее Андреев осенью 2022 года вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отравился в зону СВО.

Тем временем Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию — Тульский областной суд.

14 мая начались обсуждения последствия вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей от 3 июня 2022 года. Для подготовки к прениям сторон судебное заседание было отложено на 21 мая 2024 года.