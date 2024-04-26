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Тульская прокуратура помогла дольщикам проблемных домов
Фото пресс-центра Прокуратуры Тульской области.

Тульская прокуратура помогла дольщикам проблемных домов

Вложившимся в строительство тулякам несвоевременно передавали квартиры, в домах отсутствовало водоснабжение.

Заместитель прокурора Тульской области Наталья Безгина возглавила надзорные мероприятия над тремя многоквартирными домами в д. Харино Большой Тулы.

На объекте строительства прошла встреча с гражданами, которые приобрели квартиры в строящихся домах в рамках долевого участия. Они заявили о нарушениях закона при введении многоквартирных домов в эксплуатацию в конце декабря 2023 года.

Прокуратура установила факты несвоевременной передачи квартир, отсутствия водоснабжения в сданных домах, непринятия застройщиком ООО «Беллона» мер по заключению договора управления многоквартирными домами с управляющей организацией.

В присутствии участников долевого строительства представитель застройщика принял меры по запуску котельной, водоснабжения. Определились конкретные сроки подачи воды во все многоквартирные дома, заключения договора на обслуживание с управляющей компанией.

Отметим, что первоначальный срок сдачи объектов был запланирован на май 2021 года. До настоящего времени срок сдачи переносился более 20 раз.

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Люди
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Место
Ленинский райондеревня Харино

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