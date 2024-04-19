  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В филиале Исторического музея в Туле распаковали экспонаты выставки «Русская свадьба. Традиции и обряды» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В филиале Исторического музея в Туле распаковали экспонаты выставки «Русская свадьба. Традиции и обряды»
Фото Ильи Ходаковского.

В филиале Исторического музея в Туле распаковали экспонаты выставки «Русская свадьба. Традиции и обряды»

Туляки познакомятся с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа.

26 апреля в филиале Исторического музея в Туле откроется выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды». Накануне прошла распаковка экспонатов. Это поэтапный процесс. В первую очередь специалисты музея распаковали живопись, изделия из драгоценных металлов, из дерева. Уже выстроены декорации, оформлены витрины. 

Снимок экрана 2024-04-19 141733.png 

Отметим, что указанная выставка познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании. Посетители увидят памятники декоративно-прикладного искусства из собрания ГИМ, в том числе предметы повседневного быта, связанные со свадебным обрядом, живописные полотна, костюмы. Также гостям представят иконы XVII века, церковные венцы, традиционную праздничную одежду, девичьи и женские головные уборы, в том числе тульские.

Снимок экрана 2024-04-19 141746.png

Музей выставит уникальные памятники, в числе которых иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. Среди экспонатов выставки — «брачные» документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-рождественской церкви Тулы (конец XIX века), роспись приданого, предоставленные Государственным архивом Тульской области. 

Снимок экрана 2024-04-19 141813.png

Снимок экрана 2024-04-19 141822.png

В мультимедийной части выставки можно будет увидеть старинные фотографии свадеб из собрания ГИМ, а также свадебные снимки туляков, присланные в филиал в ходе акции «Свадебный альбом». 

Снимок экрана 2024-04-19 141753.png

Дополнительная информация по телефону 8(4872) 77-31-65. 0+.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выставкаГИМ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле двое подростков-нарушителей едва не попали под машину
В Туле двое подростков-нарушителей едва не попали под машину
Тульские лыжницы Фалеева и Прокофьева вошли в проект состава сборной России
Тульские лыжницы Фалеева и Прокофьева вошли в проект состава сборной России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.