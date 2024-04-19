В филиале Исторического музея в Туле распаковали экспонаты выставки «Русская свадьба. Традиции и обряды»

Фото Ильи Ходаковского.

Туляки познакомятся с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа.

26 апреля в филиале Исторического музея в Туле откроется выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды». Накануне прошла распаковка экспонатов. Это поэтапный процесс. В первую очередь специалисты музея распаковали живопись, изделия из драгоценных металлов, из дерева. Уже выстроены декорации, оформлены витрины.

Отметим, что указанная выставка познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании. Посетители увидят памятники декоративно-прикладного искусства из собрания ГИМ, в том числе предметы повседневного быта, связанные со свадебным обрядом, живописные полотна, костюмы. Также гостям представят иконы XVII века, церковные венцы, традиционную праздничную одежду, девичьи и женские головные уборы, в том числе тульские.

Музей выставит уникальные памятники, в числе которых иллюстрированная миниатюрами рукопись с описанием свадьбы царя Михаила Федоровича в 1626 году. Среди экспонатов выставки — «брачные» документы: книги брачных обысков Николо-Зарецкой (XVIII век) и Богородицко-рождественской церкви Тулы (конец XIX века), роспись приданого, предоставленные Государственным архивом Тульской области.

В мультимедийной части выставки можно будет увидеть старинные фотографии свадеб из собрания ГИМ, а также свадебные снимки туляков, присланные в филиал в ходе акции «Свадебный альбом».

Дополнительная информация по телефону 8(4872) 77-31-65. 0+.