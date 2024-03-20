Уроженец Грузии зарезал туляка и 4 года скрывался за границей: дело передано в суд

Напомним, 23 февраля 2020 года 24-летний Виктор М. отмечал День защитника Отечества в кафе, расположенном в селе Гремячем, и вступил в перепалку с одним из посетителей. Мужчины вышли поговорить, и уроженец Грузии 6 раз ударил Виктора ножом в спину, грудь и живот. От полученных ранений тот скончался. После этого иностранец покинул территорию РФ, его объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года следователи получили информацию, что злоумышленник может находиться в доме матери на территории Липецкой области. При обыске мужчину задержали. По нашей информации, он пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу.

В настоящее время уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.