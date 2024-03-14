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Наркодилер оставлял закладки с наркотиками на территории Тульской области: дело передано в суд

Наркодилер оставлял закладки с наркотиками на территории Тульской области: дело передано в суд

Молодого человека задержали еще прошлым летом.

В ходе следствия установлено, что 20-летний обвиняемый сначала выполнял роль розничного закладчика, а спустя время его повысили до оптового. 

Молодой человек разместил на территории Новомосковска, Суворова и Тулы полтора килограмма наркотических средств. Следователи выяснили, что за свою преступную деятельность злоумышленник получал денежное вознаграждение в криптовалюте, которая перечислялась на специально созданный криптокошелек.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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