В квартире у иностранки полицейские нашли 150 свертков с метадоном и героином

В Зареченском округе Тулы полицейские задержали подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, правоохранители получили информацию, что 29-летняя гражданка одного из государств Средней Азии хранит в съемной квартире наркотики. Из её дома изъято 150 свертков с героином и метадоном.

Подозреваемая пояснила стражам порядка, что сама не расфасовывала наркотики, а забирала уже готовые партии и делала «закладки». В настоящее время женщина арестована, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.