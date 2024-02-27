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В квартире у иностранки полицейские нашли 150 свертков с метадоном и героином

В квартире у иностранки полицейские нашли 150 свертков с метадоном и героином

Женщина задержана, возбуждено дело.

В Зареченском округе Тулы полицейские задержали подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, правоохранители получили информацию, что 29-летняя гражданка одного из государств Средней Азии хранит в съемной квартире наркотики. Из её дома изъято 150 свертков с героином и метадоном. 

Подозреваемая пояснила стражам порядка, что сама не расфасовывала наркотики, а забирала уже готовые партии и делала «закладки». В настоящее время женщина арестована, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. 

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