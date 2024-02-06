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Алексинский суд из-за нарушений пожарной безопасности на 3 месяца закрыл санаторий «Велегож»

Алексинский суд из-за нарушений пожарной безопасности на 3 месяца закрыл санаторий «Велегож»

Об этом сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Алексинский межрайонный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Санаторий (курорт) „Велегож“».

Судом установлено, что в ходе очередной внеплановой проверки санатория сотрудниками МЧС было обнаружено следующее: в помещениях корпусов, административном здании и в здании столовой (столовой-клуба) выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровья людей. 

Постановлением суда деятельность ООО «Санаторий (курорт) „Велегож“» приостановлена на 90 суток. 

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