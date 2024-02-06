Туляк ударил ножом продавщицу в Мясново: его заключили под стражу

Фото Артема Жильцова

Следователь отдела по Привокзальному району Тулы ходатайствовал о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в покушение на убийство.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в Мясново. Как уже ранее писал Myslo, мужчина зашел в круглосуточный магазин и попросил девушку продать ему сигареты и спиртное. Продавщица ответила, что продать искомый товар не может, но готова угостить его сигаретой. Они уже пошли на улицу, но в какой-то момент мужчина ударил ее ножом в горло и сбежал. Позже он вернулся на место преступления, где его и задержала полиция.

— Свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не довел до конца. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления СК России по Тульской области.