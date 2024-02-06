  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк ударил ножом продавщицу в Мясново: его заключили под стражу - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк ударил ножом продавщицу в Мясново: его заключили под стражу
Фото Артема Жильцова

Туляк ударил ножом продавщицу в Мясново: его заключили под стражу

Мужчина напал на девушку, работающую в круглосуточном магазине.

Следователь отдела по Привокзальному району Тулы ходатайствовал о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в покушение на убийство. 

Инцидент произошел ночью 2 февраля в Мясново. Как уже ранее писал Myslo, мужчина зашел в круглосуточный магазин и попросил девушку продать ему сигареты и спиртное. Продавщица ответила, что продать искомый товар не может, но готова угостить его сигаретой. Они уже пошли на улицу, но в какой-то момент мужчина ударил ее ножом в горло и сбежал. Позже он вернулся на место преступления, где его и задержала полиция. 

— Свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не довел до конца. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, — прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления СК России по Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:07 0
Другие статьи по темам
Событие
удар ножом
Место
СУ СКР по Тульской областиМясново
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинский суд из-за нарушений пожарной безопасности на 3 месяца закрыл санаторий «Велегож»
Алексинский суд из-за нарушений пожарной безопасности на 3 месяца закрыл санаторий «Велегож»
В Центральном парке мужской туалет закрыли на ремонт
В Центральном парке мужской туалет закрыли на ремонт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.