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Специалисты Исторического музея расскажут тулякам о мужской красоте
Фото из архива Myslo

Специалисты Исторического музея расскажут тулякам о мужской красоте

Тематическая выставка откроется в тульском филиале ГИМ 14 февраля.

Экспозиция «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII – XIX веков» будет посвящена мужской европейской моде 1770-1830-х годов. В эти годы яркость и декоративность костюма сменяется лаконичностью и монохромностью. Мужчины отказываются от париков и обильной декоративной косметики, модные тенденции меняются с невероятной до того времени скоростью.

Цель выставки — показать смену эстетических идеалов и предпочтений модников прошлого не в качестве забавных курьезов и странностей, а как норму и безусловную ценность для людей того времени; тем самым сделать чуть ближе и понятнее как ушедшую эпоху в целом, так и облик, поступки, пристрастия конкретного человека.

В экспозиции будет представлено порядка 250 экспонатов из фондов Государственного исторического музея. Это предметы одежды, украшения, модные аксессуары и приспособления по уходу за внешностью. Многие предметы будут показаны широкой публике впервые.

Выставка будет работать с 14 февраля до 15 июля. Подробности можно узнать по телефону: 8(4872)77-31-65.

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Фотограф:
сегодня, в 22:35 0
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