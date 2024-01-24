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Руководителя ветсанутильзавода в Болохово оштрафовали на 47 тыс. рублей

Руководителя ветсанутильзавода в Болохово оштрафовали на 47 тыс. рублей

Предприятие не модернизировало системы очистки и загрязняло почву отходами.

Жители поселка Болохово Киреевского района обратились в природоохранную прокуратуру с жалобами на неприятный запах. Надзорные органы проверили работу киреевского ветсанутильзавода.

На предприятии для утилизации трупов животных нашли многочисленные нарушения экологического законодательства. В частности, там не модернизировали системы, направленные на снижение негативных последствий для окружающей среды. Руководителю учреждения внесли представление. Ему необходимо организовать надлежащую очистку сточных вод, ликвидировать сброс неочищенных стоков в почву и в водный объект.

— За допущенные нарушения по постановлениям прокурора врио директора предприятия привлечен к административной ответственности за ряд нарушений, среди которых несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий и строений, порча земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления. Общая сумма штрафов составила 47 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее киреевский ветсанутильзавод уже привлекали к ответственности за незаконный сброс отходов в реку Вьевку. 

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Место
Киреевский районБолохово
 

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